Σοκ στην Premier League: Διάσημος ατζέντης απείλησε με όπλο 20χρονο ποδοσφαιριστή

Σάλο έχει προκαλέσει στην Premier League η αποκάλυψη ότι κορυφαίος ατζέντης απείλησε με όπλο Άγγλο ποδοσφαιριστή, τον οποίο μάλιστα εκπροσωπεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, το θύμα είναι 20 ετών, με την αξία της μεταγραφής του να εκτιμάται στα 68 εκατομμύρια ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν ο νεαρός παίκτης περπατούσε σε πολυσύχναστο δρόμο του Λονδίνου μαζί με έναν φίλο του.

Η σύλληψη του ατζέντη

Ο γνωστός και υψηλού προφίλ ατζέντης συνελήφθη μετά το συμβάν, ενώ δύο ημέρες αργότερα η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του. Ο άνδρας βρίσκεται υπό διερεύνηση για φερόμενο εκβιασμό και απειλές, χωρίς ωστόσο να του έχουν απαγγελθεί ακόμη επίσημες κατηγορίες.

Στις 9 Σεπτεμβρίου αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Στους περιοριστικούς όρους περιλαμβανόταν η απαγόρευση επικοινωνίας με τον ποδοσφαιριστή, καθώς και η απαγόρευση εισόδου στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου του παίκτη.

Τροποποίηση των περιορισμών

Τον Οκτώβριο, οι όροι της εγγύησης τροποποιήθηκαν, επιτρέποντας στον ατζέντη να πραγματοποιεί προκαθορισμένα ταξίδια στο εξωτερικό.

Ωστόσο, με την επιστροφή του στη Βρετανία, είναι υποχρεωμένος να παραδίδει το διαβατήριό του στην αστυνομία.