Σοκαριστική κατάρρευση τερματοφύλακα στο AFCON, σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά! (vid)

Ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του στο παιχνίδι κόντρα στην Ισημερινή Γουινέα.

Μονγκέντ Ελνέελ
Η στιγμή της κατάρρευσης του Μονγκέντ Ελνέελ | Glomex
Σοκαριστικό σκηνικό στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ισημερινή Γουινέα και το Σουδάν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Σουδανός τερματοφύλακας Μονγκέντ Ελνέελ σε ανύποπτο χρόνο έχασε τις αισθήσεις του κατέρρευσε στο χορτάρι.

Δεν φάνηκε να του συμβαίνει κάτι, απλά περπατούσε λίγο έξω από την περιοχή και έδειξε να λιποθυμά, πέφτοντας με το κεφάλι στο χορτάρι.

