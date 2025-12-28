Σοκαριστική κατάρρευση τερματοφύλακα στο AFCON, σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά! (vid)

Σοκαριστικό σκηνικό στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ισημερινή Γουινέα και το Σουδάν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Σουδανός τερματοφύλακας Μονγκέντ Ελνέελ σε ανύποπτο χρόνο έχασε τις αισθήσεις του κατέρρευσε στο χορτάρι.
Δεν φάνηκε να του συμβαίνει κάτι, απλά περπατούσε λίγο έξω από την περιοχή και έδειξε να λιποθυμά, πέφτοντας με το κεφάλι στο χορτάρι.
