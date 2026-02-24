Σωτήρης Γκαβέζος: Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού - Η ανακοίνωση της ομάδας

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον θάνατο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας, Σωτήρη Γκαβέζου, σε ηλικία 89 ετών.

Με ανακοίνωσή του, ο σύλλογος εκφράζει τα «συλλυπητήριά του στην οικογένεια του βετεράνου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας».

Γίνεται λόγος για έναν από τους πιο «εμβληματικούς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα» και ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο ότι συμμετείχε στην «θρυλική ομάδα που νίκησε τη Σάντος του Πελέ το 1961«».

«Σωτήρη Γκαβέζο, καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες» καταλήγει η Ολυμπιακός.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση για τον θάνατό του:

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού θρηνεί για την απώλεια του Σωτήρη Γκαβέζου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών και εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Βετεράνου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας.

Από τους εμβληματικούς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα ο Σωτήρης Γκαβέζος, έχει μείνει στην ιστορία, πέρα από τους τίτλους που κατέκτησε, και για τη Θρυλική ομάδα που νίκησε τη Σάντος του Πελέ το 1961, καθώς ήταν στην ενδεκάδα της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης και είναι ένας αγώνας ο οποίος μνημονεύεται και στον ύμνο του συλλόγου, «τρέμουν στ’ άκουσμά σου Ολυμπιακέ κι ακόμα σε θυμούνται η Σάντος κι ο Πελέ».

Ο Σωτήρης Γκαβέζος γεννήθηκε το 1937 και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1956 έως το 1962, κατακτώντας με τον Θρύλο τρία πρωταθλήματα-νταμπλ και συνολικά πέντε κύπελλα, ενώ υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού.

Σωτήρη Γκαβέζο, καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες».