Σπανούλης: «Δεν έχουμε αρκετούς παίκτες, δεν είμαστε ομάδα playoffs»

Η Μπασκόνια έκανε την έκπληξη και πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 85-73.

Η ομάδα από τη Βιτόρια βρέθηκε ακόμη και το +16 απέναντι στους Μονεγάσκους και παρότι στο τέλος οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν για την ανατροπή, κράτησαν τα ηνία και έφτασαν στη νίκη.

