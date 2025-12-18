Μενού

Σπανούλης: «Δεν έχουμε αρκετούς παίκτες, δεν είμαστε ομάδα playoffs»

Ο Βασίλης Σπανούλης έδειξε την απογοήτευση του μετά την ήττα της Μονακό από τη Μπασκόνια με 85-73.

Σπανούλης - Μονακό
Ο Βασίλης Σπανούλης με παίκτες της Μονακό | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Η Μπασκόνια έκανε την έκπληξη και πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 85-73.

Η ομάδα από τη Βιτόρια βρέθηκε ακόμη και το +16 απέναντι στους Μονεγάσκους και παρότι στο τέλος οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν για την ανατροπή, κράτησαν τα ηνία και έφτασαν στη νίκη.

