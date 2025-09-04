Σπανούλης: «Ο Γιάννης είναι έτοιμος - Είμαστε επικίνδυνη ομάδα όταν είμαστε πλήρεις»

Με πίστη στις δυνατότητες της, η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε την προπόνησή της το απόγευμα της Τετάρτης στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, λίγες ώρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ισπανία (4/9, 21:30, ΕΡΤ1, ΕΡΑΣΠΟΡ) για την τελευταία (5η) και καθοριστική αγωνιστική της Α’ φάσης του Ευρωμπάσκετ, που θα κρίνει και την πρώτη θέση του 3ου ομίλου.

Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε τόσο στα αγωνιστικά δεδομένα του ματς, όσο και στην ψυχολογική διαχείριση μετά την ήττα από τη Βοσνία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε πως η ομάδα έχει πλήρη επίγνωση των αδυναμιών της, αλλά και την ικανότητα να αντιδράσει, υπογράμμισε ότι το παιχνίδι, αν και κρίσιμο, δεν είναι «τελικός», ενώ τόνισε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος για το ματς. Από την πλευρά του, ο Παπανικολάου έστειλε μήνυμα ενότητας, αποδοχής της κριτικής, αλλά και πίστης στο σύνολο και τη σημασία της φανέλας με το εθνόσημο.

Αναλυτικά:

Βασίλης Σπανούλης: «Πιστεύω ότι σε ένα τουρνουά δεν υπάρχει μια ομάδα που να πάει… τρένο. Ούτε η Ελλάδα πήγε ποτέ αήττητη, ούτε έπαιζε πάντα τέλεια σε όλα τα παιχνίδια. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, ξέραμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, κάπου περιμέναμε να έρθει και ένα κακό παιχνίδι, άσχετα που δεν το θέλαμε. Πολλές φορές μια ήττα τώρα, στους ομίλους, ίσως είναι καλύτερα από το να την κάνεις αργότερα. Έτσι δεν είναι;».

–για το αν το ματς με την Ισπανία είναι τελικός: «Τελικός δεν είναι το ματς με την Ισπανία, γιατί αν χάσουμε δεν αποκλειόμαστε. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας, θέλουμε να το κερδίσουμε. Όπως ήταν πολύ σημαντική και η πρεμιέρα. Θα είναι όλα τα παιδιά έτοιμα και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα γι’ αυτό το παιχνίδι».

–για το πρόβλημα στο ριμπάουντ: «Η Ισπανία σε αυτό το Ευρωμπάσκετ όπως κι εμείς δεν κάνει καλή δουλειά στα ριμπάουντ. Είμαστε από τις χειρότερες ομάδες στα ριμπάουντ. Και οι δύο πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Το ξέρουμε και πρέπει να βρούμε τον τρόπο, από τον τρόπο που ματσάρουν οι παίκτες και μου αμυνόμαστε. Πρέπει κι εγώ να βρω τον τρόπο πώς με τις περιστροφές και τον τρόπο που αμυνόμαστε θα έχουμε περισσότερα κορμιά μέσα στη ρακέτα. Ό,τι τρόπο και να βρούμε, η θέληση και η ικανότητα να πας στο ριμπάουντ και να πάρεις την μπάλα μετρά πάνω από όλα. Εμπιστεύομαι τα παιδιά, τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και πιστεύω πως θα το κάνουν».

–για την Ισπανία: «Η Ισπανία είναι ανανεωμένη, έχουν σαν κινητήριο μοχλό τον Αλντάμα και τον Μπριθουέλα, έχουν τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ μέσα στη ρακέτα, έχουν πολλά έμπειρα παιδιά όπως ο Χουάντσο και ο Πραντίγια που κάνει καλή δουλειά. Έχουν δύο 19χρονους στη θέση του πλέι μέικερ. Είναι μια ομάδα που πάντα έχει φανέλα, μπορεί να λείπουν παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα με την Ισπανία, αλλά η εθνική Ισπανίας έχει πάντα βαριά φανέλα».

–για το αν κοιτάζει την κατάταξη στον τέταρτο όμιλο: «Δεν κοιτάζουμε τον τέταρτο όμιλο. Το μόνο που κοιτάζουμε είναι ο εαυτός μας, πώς εμείς θα βελτιωνόμαστε. Κι όταν δεν παίζουμε καλά, κοιτάμε τι δεν κάναμε καλά για να βελτιωθούμε. Αυτή είναι η δουλειά η δική μου και των συνεργατών μου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα, τους το έχω πει από την πρώτη μέρα. Πιστεύω πως όταν αυτή η ομάδα είναι πλήρης, είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα και το έχουμε αποδείξει αυτό».

–για το αν η πίεση που έχει η Ισπανία παίζει ρόλο: «Δεν με ενδιαφέρει πώς σκέφτονται οι Ισπανοί, γιατί έχουμε σκεφτεί κι εμείς πολλές φορές σαν να είμαστε εμείς στη θέση της Ισπανίας και αυτοί στη δική μας. Δεν είναι τελικός για μας, όπως για την Ισπανία που κρίνει πρόκριση. Από εκεί και πέρα είναι ένα παιχνίδι που θέλουμε να το κερδίσουμε, θέλουμε να κλείσουμε τον όμιλο με νίκη, να αντιδράσουμε μετά από μια μέτρια ως κακή εμφάνιση και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε. Πιστεύω πως θα αντιδράσουμε».

–για τα προβλήματα στο ματς με τη Βοσνία: «Αναλύσαμε το παιχνίδι, είδαμε τι δεν κάναμε καλά. Σε αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει κανείς αλάνθαστος και κανείς δεν είναι τέλειος. Πρέπει να είσαι ανοιχτόμυαλος, να βλέπεις τα λάθη σου, να βελτιώνεσαι και όποιος το κάνει, προχωράει».

–για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το ματς με τη Βοσνία: «Το πρωί μιλήσαμε με τον Γιάννη. Αποφασίσαμε να μην αγωνιστεί για το καλό το δικό του. Η ομάδα πήγε να παίξει έτσι. Ο Γιάννης είναι έτοιμος. Πρέπει να σκεφτόμαστε όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Έχουμε τους δικούς μας στόχους, τη δική μας λογική στο πλάνο μας και θα την ακολουθήσουμε. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό».

–για το αν δυσκολεύτηκε η Εθνική ομάδα να προσαρμοστεί στην απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Όταν χτίζεις μια ομάδα, τη χτίζεις με τα υλικά που έχεις. Εγώ έφτιαξα αυτή την ομάδα με τον Γιάννη και γι’ αυτό έφτιαξα αυτή την ομάδα στην Εθνική Ελλάδας. Είναι σαν να βγάζεις από τη Σλοβενία τον Ντόντσιτς, ή τον Γιόκιτς από την Σερβία ή τον Σενγκούν από την Τουρκία. Όλες οι ομάδες είναι λογικό να έχουν αστέρια, όπως κι εμείς, να έχουν πρωταγωνιστές, όπως κι εμείς. Λογικό να έχουν σουτέρ, όπως κι εμείς… Είμαστε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα όταν είμαστε όλοι μαζί κι όταν δουλεύεις για να είμαστε όλοι μαζί και μετά δεν παίζεις σαν να είστε όλοι μαζί, είναι δύσκολο για τα παιδιά να το αφομοιώσουν και να αλλάξει όλο αυτό από μέρα σε μέρα. Η δουλειά μας είναι όταν κάποιος παίκτης νιώσει κάτι να τον προστατέψουμε για να τον έχουμε στα επόμενα παιχνίδια».