Στα «ερυθρόλευκα» η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις

Το «παρών» στο ΣΕΦ έδωσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο ΣΕΦ
Στο ΣΕΦ βρίσκεται η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις Κάουνας

Στα ντοκουμέντα η πρέσβειρα, φαίνεται ευδιάθετη και φωτογραφήθηκε στις εξέδρες των επισήμων, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. 

