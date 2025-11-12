Στα «ερυθρόλευκα» η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις

Στο ΣΕΦ βρίσκεται η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις Κάουνας.

Στα ντοκουμέντα η πρέσβειρα, φαίνεται ευδιάθετη και φωτογραφήθηκε στις εξέδρες των επισήμων, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

EUROKINISSI

