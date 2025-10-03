Στέφανος Ντούσκος: Κατέκτησε ένα ακόμα μετάλλιο - «Ασημένιος» στη Σανγκάη

Ένα ακόμα μετάλλιο κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος, αυτή τη φορά στη Σανγκάη, όπου ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου με το ασημένιο μετάλλιο στον νέο αγώνα σπριντ 500 μέτρων «Shanghai Sprints».

Στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία αναφέρει:

«ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΣΤΗΝ ΣΑΝΓΚΑΗ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ

Συλλέκτης μεταλλίων στη Σανγκαη ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής κέρδισε τα ξημερώματα και το ασημένιο μετάλλιο στο νέο αγώνα σπριντ 500μ "Shanghai Sprints" που πραγματοποιήθηκε κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει την κινεζική μεγαλούπολη παρουσία χιλιάδων θεατών και με την συμμετοχή elite κωπηλατών και κωπηλατριών από όλο τον πλανήτη.

Ο Στέφανος πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Λευκορώσο Ζάλατι που ήταν 3ος πριν λίγες μέρες στο τελικό του Παγκοσμιου πρωταθλήματος ενώ είχε ταυτόχρονο τερματισμό με τον Λιθουανό Μπελιάουσκας.

Ο Στέφανος Ντούσκος επιστρέφει στην Ελλάδα από την Κίνα τα ξημερώματα της Δευτέρας 00:55».