Στο βάθρο ξανά ο Λευτέρης Πετρούνιας - «Αργυρός» στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Στο βάθρο του Παγκόσμιο Κυπέλλου στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, ανέβηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αναδείχθηκε δεύτερος με τον Ίλια Ζάικα να τον ξεπερνάει για μερικούς πόντους.

Ο Πετρούνιας με βαθμό δυσκολίας 5,6 είχε βαθμολογία 8700 βαθμούς, με το σύνολό του να φτάνει στο 14.300, ενώ ο αντίπαλός του συγκέντρωσε 8800 με βαθμό δυσκολίας 5,7 φτάνοντας στους 14.600 βαθμούς στο σύνολο.