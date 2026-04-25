Στο πρώτο ματς της ιστορίας της, η Εθνικής Ελλάδος ποδοσφαίρου αποχώρησε στο ημίχρονο

Το εθνικό σπορ της Ελλάδας λέμε ότι είναι το μπάσκετ (κυρίως λόγω επιτυχίων των ομάδων μας σε εθνικό και διασυλλογικό επίπεδο). Στην πραγματικότητα, βέβαια, κανένα ομαδικό άθλημα στη χώρα μας δεν πλησιάζει καν τη δημοφιλία του ποδοσφαίρου, που άρχισε να κάνει την εμφάνισή του και στη χώρα μας από τη Δυτική Ευρώπη.

Στις αρχές του 20ού αιώνα πια, το ποδόσφαιρο έχει αρχίσει να διαδίδεται στα περισσότερα αστικά κέντρα της χώρας και ιδίως στα λιμάνια. Αρχίζουν να προκύπτουν και οι πρώτοι γνωστοί ποδοσφαιριστές, με πρώτον και κύριο να είναι ο Παναγής Βρυώνης ο οποίος έγινε και ο πρώτος Έλληνας που αγωνίστηκε σε ξένη ποδοσφαιρική ομάδα, συγκεκριμένα στη Σερβέτ.

Η Μεσολυμπιάδα και το πρώτο μάτς για την Εθνική Ελλάδος

Έτσι, φτάνουμε στον Απρίλιο του 1906, όταν μία μεικτή ομάδα Ελλήνων εμφανίζεται στο Ποδηλατοδρόμιο (εκεί που αργότερα χτίστηκε το Καραϊσκάκη) αντιμετώπισε την πολύ ισχυρή ομάδα της εποχής, Δανία.

O αγώνας αυτός γινόταν στο πλαίσιο της λεγόμενης Μεσολυμπιάδας. Επρόκειτο για μία διοργάνωση που θα διεξαγόταν ανά δύο χρόνια. Μία συμβιβαστική λύση μεταξύ της ελληνικής πλευράς (που ήθελε να διεξάγονται Ολυμπιακοί Αγώνες μόνο στην Ελλάδα) και της νεοσυσταθείσας Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η Εθνική Ελλάδος, αποτελούμενη κυρίως από παίκτες του Εθνικού, πήρε μέρος σε ένα τουρνουά με ανιπάλους τη Δανία, τη Μεικτή Σμύρνης και τη Μικτή Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Θεσσαλονίκη όσο και η Σμύρνη ανήκαν τότε στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Στον ημιτελικό της διοργάνωσης, η Εθνική της Ελλάδος θα κερδίσει τη Μεικτή Θεσσαλονίκης, ενώ η σαφώς ανώτερη ομάδα του τουρνουά, Δανία, κέρδισε με τη σειρά της τη Μεικτή Σμύρνης. Έτσι, Ελλάδα και Δανία, θα βρεθούν στον τελικό της διοργάνωσης, σε ένα ματς που θεωρείται ότι είναι το πρώτο στην ιστορία της ελληνικής ομάδος ποδοσφαίρου (με την έννοια ότι αντιμετώπισε μία άλλη εθνική ομάδα).

Η Εθνική Ελλάδος υφίσταται συντριβή και αποχωρεί

Το ματς βέβαια πήγε εφιαλτικά. Οι Δανοί ήταν πολλές σκάλες πάνω από την ομάδα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα το σκορ στο ημίχρονο να είναι 9-0. Το συντριπτικό αποτέλεσμα οδήγησε τους Έλληνες παίκτες να αρνηθούν να παίξουν το δεύτερο ημίχρονο, με τη λογική ότι το ματς είχε ήδη κριθεί και μόνο πιο άσχημα θα μπορούσαν να πάνε τα πράγματα.

Η ομάδα πράγματι δεν βγήκε ποτέ από το γήπεδο και επομένως νικήτρια του τουρνουά ανακηρύχθηκε το μεγάλο φαβορί, η Δανία. Η Ελλάδα δεν πήρε καν τη δεύτερη θέση καθώς, σύμφωνα με αρχεία της εποχής, ο Γρηγόριος Βρυώνης, αθλητής του Εθνικού, διαπληκτίστηε με τον αρχηγό των Δανών.

Ο διαπληκτικσμός αυτός είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα να τιμωρηθεί και να τεθεί εκτός κατάταξης. Τη δεύτερη θέση τη διεκδίκησαν οι μεικτές ομάδες Σμύρνης και Θεσσαλονίκης, με τους Μικρασιάτες να κερδίζουν σχετικά εύκολα με 3-0.

Το σοκ ήταν μάλλον μεγάλο, και σε συνδυασμό με τον Παγκόσμιο Πόλεμο, χρειάστηκε να περάσουν 13 ολόκληρα χρόνια για να ξαναδούμε παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας. Έτσι, το 1919, για πρώτη φορά εκτός συνόρων, η Ελλάδα παίρνει μέρος στους Πανσυμμαχικούς Αγώνες.