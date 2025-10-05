Μενού

Stoiximan GBL: Με Νιλικίνα ο Ολυμπιακός στο Μαρούσι, πρεμιέρα χωρίς Αταμάν για τον Παναθηναϊκό

Φινάλε πρώτης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL με το Μαρούσι να υποδέχεται τον Ολυμπιακό που περιμένει το επίσημο ντεμπούτο του Φρανκ Νιλικίνα.

Reader symbol
Newsroom
Φρανκ Ντιλικινά
Ο Γάλλος γκαρντ, Φρανκ Ντιλικινά | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Η πρώτη αγωνιστική της φετινής Stoiximan GBL κλείνει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να βγαίνουν για πρώτη φορά στο παρκέ.

Μετά τις χθεσινές, τέσσερις αναμετρήσεις, οι δύο αιώνιοι έρχονται από τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague για τις πρώτες, δικές τους εγχώριες υποχρεώσεις, μία εβδομάδα προτού συναντηθούν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ