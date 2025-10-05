Stoiximan GBL: Με Νιλικίνα ο Ολυμπιακός στο Μαρούσι, πρεμιέρα χωρίς Αταμάν για τον Παναθηναϊκό

Η πρώτη αγωνιστική της φετινής Stoiximan GBL κλείνει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να βγαίνουν για πρώτη φορά στο παρκέ.

Μετά τις χθεσινές, τέσσερις αναμετρήσεις, οι δύο αιώνιοι έρχονται από τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague για τις πρώτες, δικές τους εγχώριες υποχρεώσεις, μία εβδομάδα προτού συναντηθούν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.