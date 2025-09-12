Super Cup: Η Καρδίτσα στη θέση του Παναθηναϊκού, αυτό είναι το πρόγραμμα

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα για το Super Cup 2025 με τον Παναθηναϊκό να μη συμμετέχει στη διοργάνωση και την Καρδίτσα να παίρνει τη θέση του.

H εκκίνηση της σεζόν για το επαγγελματικό μπάσκετ θα γίνει για 6η χρονιά με τον θεσμό του Super Cup και για 4η σερί στο «σμαραγδένιο νησί», στην Ρόδο.

Οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας και για «παρθενική» φορά στην ιστορία της, η Καρδίτσα θα διεκδικήσουν στο κλειστό γήπεδο της Καλλιθέας τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής χρονιάς για το επαγγελματικό μπάσκετ, ενώ παράλληλα υπόσχονται πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr