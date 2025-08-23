Super League: Η ακριβότερη ομάδα, η σύγκριση των Big-5 και ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής

Καθώς η νέα σεζόν της Stoiximan Super League πλησιάζει, πολλοί φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναρωτιούνται για το οικονομικό προφίλ των ομάδων τους. Πόσα αξίζουν τα ρόστερ τους σήμερα; Ποιοι είναι οι πιο ακριβοί παίκτες στη λίγκα; Και φυσικά, πώς έχουν επηρεαστεί οι συνολικές αξίες των συλλόγων μετά τις μεταγραφές του καλοκαιριού;

Το ενδιαφέρον φυσικά δεν περιορίζεται μόνο στους τέσσερις «μεγάλους», αλλά επεκτείνεται και σε ομάδες που συνήθως κινούνται πιο χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Με το πρωτάθλημα να ξεκινά στις 23 Αυγούστου, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στις τρέχουσες χρηματιστηριακές αξίες των συλλόγων με βάση τα στοιχεία του Transfermarkt, αφού αυτές ξεπερνούν πλέον τα 500 εκατ. ευρώ.

