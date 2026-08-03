Super League: O δρόμος των πέντε ελληνικών ομάδων για τις League Phases των διοργανώσεων της UEFA

Ο... μαραθώνιος των κληρώσεων των Play Offs των τριών διοργανώσεων της UEFA ολοκληρώθηκε!

Πλέον, και οι πέντε ομάδες που εκπροσωπούν τη Super League γνωρίζουν τα μονοπάτια τους προς τις League Phases των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr