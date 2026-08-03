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Super League: O δρόμος των πέντε ελληνικών ομάδων για τις League Phases των διοργανώσεων της UEFA

Οι πέντε εκπρόσωποι της Super League γνωρίζουν το δρόμο τους για τις League Phases των διοργανώσεων που συμμετέχουν με στόχο να αγωνίζονται όλες στην Ευρώπη τον χειμώνα.

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Παίκτες του ΠΑΟΚ στο ματς με Ντιναμό Κιέβου | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
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Ο... μαραθώνιος των κληρώσεων των Play Offs των τριών διοργανώσεων της UEFA ολοκληρώθηκε!

Πλέον, και οι πέντε ομάδες που εκπροσωπούν τη Super League γνωρίζουν τα μονοπάτια τους προς τις League Phases των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν.

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