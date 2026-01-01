Μενού

Super League: Οι μεγάλες πωλήσεις του 2025, πόσο επηρέασαν τις ομάδες που τους είχαν!

Το 2025 σημαντικοί παίκτες έφυγαν από την Ελλάδα, συνεχίζοντας στο εξωτερικό. Το Gazzetta θυμίζει τι έκαναν και πόσο επηρέασε ή όχι η απουσία τους τις πρώην ομάδες τους.

Στιγμιότυπο πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα | EUROKINISSI / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΙΤΖΗΣ
Το 2025 μας άφησε, μια χρονιά που είχε, όπως φυσικά και οι προηγούμενες και το δικό της ξεχωριστό μεταγραφικό ενδιαφέρον. Εμείς στο κείμενο που ακολουθεί θα σταθούμε στους 10 παίκτες που έφυγαν από ελληνικές ομάδες για να συνεχίσουν την καριέρα τους στο εξωτερικό.

Στο τι κάνουν στους νέους σταθμούς της καριέρας τους και πόσο επηρέασαν ή όχι τις προηγούμενες ομάδες τους. Παίκτες που είχαν ξεχωρίσει και που σίγουρα έκαναν το πρωτάθλημά μας ακόμα καλύτερο με την παρουσία τους.

