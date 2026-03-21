Super League: Το σενάριο Σερβέτ απειλεί την ομάδα που θα βγει δεύτερη

Όταν ολοκληρώθηκε η σεζόν στην ελβετική Super League πέρυσι, η Σερβέτ είχε εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω από την πρωταθλήτρια, Βασιλεία, και μπροστά από τη Γιουνγκ Μπόις, την οποία άφησε δύο βαθμούς πίσω της. Ωστόσο, λίγους μήνες μετά, στη Γενεύη μάλλον σκέφτηκαν πως ίσως θα ήταν καλύτερα να είχε αφήσει τον σύλλογο της Βέρνης να τους προσπεράσει! Και εξηγούμαστε...

Το σενάριο Σερβέτ, όπως το χαρακτηρίζει η σελίδα Football Meets Data, αφορά το ζήτημα που δημιουργείται στις χώρες των θέσεων 10, 11 και 12 στη βαθμολογία της UEFA. Εκεί δηλαδή όπου βρίσκεται από πέρυσι και η Ελλάδα. Στις θέσεις αυτές, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια είναι πέντε, με δύο για το Champions League, δύο το Europa και ένα το Conference. Εξασφαλισμένη παρουσία σε league phase έχουν ωστόσο μονάχα ο πρώτος και ο τρίτος (ή ο Κυπελλούχος), κάτι που σημαίνει πως ο δεύτερος ενδέχεται, σε περίπτωση που κάνει ένα καταστροφικό καλοκαίρι, να μείνει εκτός Ευρώπης! Αυτός ακριβώς συνέβη στη Σερβέτ, που είχε εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr