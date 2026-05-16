Στην τελική ευθεία έχει μπει η φετινή 70ή Eurovision της Βιέννης καθώς σε λίγη ώρα θα διεξαχθεί ο επετειακός διαγωνισμός. Η ΕΡΤ ετοιμάζει μια μεγάλη βραδιά Eurovision που θα ξεκινήσει στις 20.00 και θα ολοκληρωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις 20.00 θα μεταδοθεί σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie», που ακολουθεί τον Akyla στο ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του ελληνικού τελικού μέχρι τη σκηνή της Βιέννης.

Στις 21.00, ο Μιχάλης Μαρίνος και το «Eurovision Night», με ξεχωριστούς καλεσμένους και απευθείας συνδέσεις με τη Μαρία Κοζάκου, τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη, θα μας μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της μεγάλης βραδιάς από το Wiener Stadthalle, ενώ θα επιστρέψουν στη 01.30 με όλο το παρασκήνιο του Τελικού και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων.

Στις 22.00 σε απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη θα μεταδοθεί ο μεγάλος τελικός. Η ΕΡΤ ετοιμάζεται να μεταφέρει τον παλμό της 70ής επετειακής διοργάνωσης, απευθείας από την Αυστριακή πρωτεύουσα με ολοκληρωμένη κάλυψη και αποκλειστικό παρασκήνιο. Στον σχολιασμό του Μεγάλου Τελικού θα βρίσκονται για δέκατη φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision, μεταφέροντας με χιούμορ, εύστοχες παρατηρήσεις και με τη μοναδική τους χημεία ό,τι συμβαίνει στη σκηνή του Wiener Stadthalle, καθώς και όλο το κλίμα της διοργάνωσης. Παράλληλα, η Klavdia θα είναι εκείνη που θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το ελληνικό 12άρι.

Πτώση για την Ελλάδα και την Κύπρο στα στοιχήματα

Αυτή τη στιγμή τα προγνωστικά δίνουν τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο σε χαμηλότερες θέσεις πριν τη διεξαγωγή των 2 ημιτελικών. Συγκεκριμένα η Φινλανδία καλπάζει με 42% πιθανότητες νίκης και άνοδο σε όλες τις μεγάλες στοιχηματικές. Στη δεύτερη θέση έχει περάσει με ευδιάκριτη διαφορά από την Ελλάδα και 18% πιθανότητες νίκης η Αυστραλία. Η Ελλάδα έχει υποχωρήσει στην 3η θέση με πιθανότητες νίκης 8% και καθοδική πορεία σε όλες τις στοιχηματικές ενώ στην τέταρτη θέση έχει ανέβει το Ισραήλ με 7% πιθανότητες επιτυχίας.

Η πρώτη πεντάδα κλείνει με την Ρουμανία που επίσης είναι στο 6% με άνοδο σε όλες τις μεγάλες στοιχηματικές. Η Κύπρος βρίσκεται στην 17η θέση της συνολικής κατάταξης των στοιχηματικών με μόλις 1% πιθανότητες νίκης.