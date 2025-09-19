Superleague 2: Στην Ηλιούπολη πρώην παίκτης του Άγιαξ - «Μπαμ» με Ολλανδό αμυντικό

Με τη φανέλα της Ηλιούπολης θα αγωνίζεται τη επόμενη σεζόν ο Ολλανδός αμυντικός, Ρούμπεν Χόγκενχουτ.

Πρόκειται για έναν 26χρόνος αμυντικό, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στον Άγιαξ και στην Ουτρέχτη.

Την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Κύπρο για την Ένωση Νέων Παραλιμνίου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηλιούπολης:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ruben Hoogenhout!

Ο σκληροτράχηλος 26χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της Abcoude Jgd, ενώ έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, με τις φανέλες του Ajax, Utrecht και στην πολωνική Miedz Legnica. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ένωση Νέων Παραλιμνίου στην Κύπρο, με την οποία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»



