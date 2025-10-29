Συνελήφθη 49χρονος στη Λεωφόρο: Έδωσε στον ανήλικο γιο του φωτοβολίδες στο Παναθηναϊκός - Αστέρας

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 49χρονου στο γήπεδο της Λεωφόρου, το απόγευμα της Κυριακής (26/10), καθώς έδωσε στον ανήλικο γιο του δύο φωτοβολίδες, τις οποίες άναψε κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 49χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου, να παραδίδει στον ανήλικο γιο του, ηλικίας κάτω των 12 ετών, δύο φωτοβολίδες χειρός, τις οποίες άναψε ο ανήλικος.

Η δικογραφία σε βάρος του 49χρονου πατέρα υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ ο ανήλικος δεν συνελήφθη ως ποινικά ανεύθυνος.