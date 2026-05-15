«Συνελήφθη ο VAR του Μάκελι στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός»

Η ολλανδική «telegraaf» αποκάλυψε πως συνελήφθη ο διαιτητής Ρομπ Ντίπερινκ, που είχε χρέη VAR στο μεγάλο ματς μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού για την κανονική διάρκεια της Stoiximan Superleague.
Το περιστατικό αυτό συνέβη όταν εκείνος βρισκόταν στην Αγγλία τον περασμένο μήνα όντας VAR σ' έναν αγώνα για το Conference League μεταξύ Κρίσταλ Πάλας και Φιορεντίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Αυτή ήταν η πιο «μίζερη» συμμετοχή μας στην 90s Eurovision
- «Δεν θα μπορούσα να λείπω»: Ο Θανάσης Αυγερινός συμπορεύεται με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
- Κοψιάλης: Ανέβασε βίντεο με το σώμα του πριν χάσει κιλά - «Έχω περάσει 17 καλοκαίρια ντροπής»
- Ο άλλος Ακύλας για τον οποίο αγωνιζόταν ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.