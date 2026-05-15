«Συνελήφθη ο VAR του Μάκελι στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός»

Η ολλανδική «telegraaf» αποκάλυψε πως συνελήφθη ο διαιτητής Ρομπ Ντίπερινκ, που είχε χρέη VAR στο μεγάλο ματς μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού για την κανονική διάρκεια της Stoiximan Superleague.

Το περιστατικό αυτό συνέβη όταν εκείνος βρισκόταν στην Αγγλία τον περασμένο μήνα όντας VAR σ' έναν αγώνα για το Conference League μεταξύ Κρίσταλ Πάλας και Φιορεντίνα.

