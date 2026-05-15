Αυτή ήταν η πιο «μίζερη» συμμετοχή μας στην 90s Eurovision

Έμοιαζε λίγο με διαφήμιση του Compact Disc Club για «καυτές βραδιές στα ελληνικά νησιά», αλλά ήταν το 1996 και αυτή η αισθητική δεν ήταν και τόσο κακή. Τότε γιατί το «Εμείς Φοράμε Το Χειμώνα Ανοιξιάτικα» της Μαριάννας Ευστρατίου είχε μια τόσο μέτρια πορεία στο διαγωνισμό της Eurovision και ένα ιδιαίτερα μίζερο παρασκήνιο μέχρι και την βραδιά της παρουσίασης του;

Το τραγούδι είχε επιλεγεί πάλι με απευθείας ανάθεση και η επιτροπή επιλογής δεν έγινε ποτέ γνωστή. Τραγούδια φημολογείται πως είχαν στείλει οι Πασχάλης, Μπέσσυ Αργυράκη, Φιόνα Τζαβάρα και ο Δημοσθένης Στριγγλής («Ελλάδα Χώρα του Φωτός»). Το τραγούδι που είχε επιλεγεί, ανακοινώθηκε στο τηλεπαιχνίδι «Υπέρηχος», που παρουσίαζε τότε, ο Κώστας Σγόντζος. Τους στίχους είχε γράψει η Ηρώ Τριγώνη και την μουσική ο Κώστας Μπίγαλης, που είχε πάει στη Eurovision το 1994 με το «Τρεχαντήρι» και το καλτ συγκρότημα των Sea Lovers.

Mιζέρια

Μαθαίνουμε απο το φαν κλαμπ ΙNFE Greece πως δεν ήταν και τόσο εύκολο το γύρισμα του βίντεοκλιπ του τραγουδιού. Είχαν γίνει 1-2 λήψεις στη Μύκονο και επιπλέον γυρίσματα στο διάσημο κλαμπ της εποχής «La Mamounia», στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και θρυλείται πως η τραγουδίστρια - πιστή δυστυχώς στην τάση της εποχής - έβαλε χρήματα από την τσέπη της για να προχωρήσει το λανσάρισμα του κομματιού

Η παρουσίαση του «Ανοιξιάτικα» στο διαγωνισμό ήταν ακόμα πιο δύσκολη: Διευθυντής ορχήστρας ορίστηκε στο πάρα πέντε ο Μάικ Ροζάκης. Υπήρχε πρόβλημα με τον ήχο στη σκηνή και το τραγούδι παίχτηκε πιο γρήγορα από ό, τι στις πρόβες, με χορευτικά που έδειχναν κάπως ερασιτεχνικά.

Λίγη ακόμα μιζέρια

Η Μαριάνα Ευστρατίου είχε μια άψογη επικοινωνιακή προσέγγιση, πλησιάζοντας με χαμόγελο και καλή διάθεση όλους όσους ήθελαν να μάθουν για το τραγούδι της. Έδωσε μια άψογη press-conference, αλλά η Ελλάδα δεν έκανε δεξίωση, διότι όπως λεγόταν τότε, ο ΕΟΤ τσιγκουνεύτηκε να δώσει ένα εκατομμύριο. Αργότερα μίλησε για μη αξιοκρατικές πρακτικές, συμφέροντα και μυστηριώδεις «δοσοληψίες» μεταξύ χωρών. Επεσήμανε επίσης πως ήταν σημαντικό η επόμενη συμμετοχή να προέλθει από ανοικτή επιλογή και να διαφημιστεί αρκετά. Σε μια δόση παρηγορίας πάντως, οι δημοσιογράφοι του θεσμού την ψήφισαν μαζί με την Πορτογαλίδα, ως τις πιο αγαπητές παρουσίες. Η Μαριάννα Ευστρατίου και τα «Ανοιξιάτικα» έφτασαν στην 15η θέση του διαγωνισμού.