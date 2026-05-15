Κοψιάλης: Ανέβασε βίντεο με το σώμα του πριν χάσει κιλά - «Έχω περάσει 17 καλοκαίρια ντροπής»

Βίντεο με το σώμα του πριν ξεκινήσει την διαδικασία διατροφής δημοσίευσε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, μιλώντας ανοιχτά για τις ανασφάλειες και τις στιγμές ντροπής που, όπως αποκάλυψε, αισθανόταν επί 17 ολόκληρα χρόνια.

Ο YouTuber και influencer κοινοποίησε την Πέμπτη 14 Μαΐου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, το οποίο, όπως είπε, είχε τραβηχτεί στις 23 Νοεμβρίου του 2025, με τον ίδιο να δείχνει το σώμα του από όλες τις γωνίες, φορώντας μόνο το εσώρουχό του.

Όπως ανέφερε, το βίντεο που δημοσίευσε έχει τραβηχτεί λίγες ημέρες αφότου ξεκίνησε την προσπάθειά του, ενώ σημείωσε πως μέχρι σήμερα έχουν περάσει 186 ημέρες και απομένουν ακόμη 124 μέχρι να αποκαλύψει τι ακριβώς έκανε.



Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης περιέγραψε στιγμές ντροπής και ανασφάλειας που βίωσε όλα αυτά τα χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι απέφευγε να βλέπει το σώμα του, φορούσε μόνο φαρδιά ρούχα και αναζητούσε απομονωμένες παραλίες για να μην εκτίθεται. Κλείνοντας, τόνισε πως αυτό το καλοκαίρι αισθάνεται ότι «απελευθερώνεται», εκφράζοντας την επιθυμία να αποτελέσει έμπνευση και για άλλους

Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Το βίντεο είναι τραβηγμένο 23 Νοεμβρίου 2025, 13 ημέρες αφότου έχω ξεκινήσει αυτό το ταξίδι! Από τις 23 Νοεμβρίου έως και σήμερα έχουν περάσει 186 μέρες. Μου έχουν μείνει 124 ημέρες μέχρι να σας αποκαλύψω ακριβώς το τι έκανα, και όχι το τι πήρα , όπως θα θέλατε πολλοί, οι οποίοι έχετε προπονητές που κυνηγάνε την εύκολη λύση χωρίς να νοιάζονται πραγματικά για την υγεία σας.

Έχω περάσει 17 καλοκαίρια ντροπής, 17 καλοκαίρια να κρύβομαι σε πετσέτες και κάτω από φαρδιές μπλούζες, 17 χειμώνες που κυκλοφορούσα με βερμούδα και ας κρύωνα επειδή δεν άντεχα να με ακουμπάει το παντελόνι, 17 χρόνια χωρίς να με ενδιαφέρει το τι θα ψωνίσω για να βάλω, αρκεί να ήταν φαρδύ, 17 χρόνια που ανά 10 δευτερόλεπτα τίναζα την μπλούζα που κόλλαγε στην κοιλιά μου και στα βυζιά μου, 17 χρόνια που έψαχνα μαξιλάρι σε όποιο καναπέ καθόμουν για να βάλω στην κοιλιά μου, 17 χρόνια που απέφευγα να με δω στον καθρέφτη μετά το μπάνιο, 17 χρόνια που έκανα έρωτα με κλειστό φως στο απόλυτο σκοτάδι, 17 χρόνια που υπήρξα σκλάβος του φαγητού , 17 χρόνια που έψαχνα απομονωμένες παραλίες για να απολαύσω το νερό».



Κλείνοντας, o Αλέξανδρος Κοψιάλης σημείωσε: «Θα μπορούσα να γράφω τα βιώματα ενός χοντρού για τα επόμενα 17 χρόνια! Αυτό το καλοκαίρι απελευθερώνομαι! 15 Σεπτεμβρίου που ολοκληρώνω αυτό το ταξίδι ξεκινάς εσύ το δικό σου».