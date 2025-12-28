Ταϊρίκ Τζόουνς: Η παρεξήγηση με Μπαρτζώκα που λύθηκε και το «δεν έγινε τίποτα» του Αμερικανού σέντερ

Πριν από έναν χρόνο και έναν μήνα, στις 28 Νοεμβρίου, η Παρτίζαν φιλοξένησε τον Ολυμπιακό στην τότε 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τους Σέρβους να επικρατούν αλλά το φινάλε να σημαδεύεται από μία ένταση.
Στην οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που πλέον είναι υπ' ατμόν με τον να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περίπτωσή του. Στην τότε αναμέτρηση, ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε ζητήσει τον λόγο από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, με τα αίματα να... ανάβουν στο φινάλε.
