Τεττέη: «Με πήρε ο Αλαφούζος και μου είπε έρχεσαι με δική μου επιλογή»

Ο Ανδρέας Τεττέη είναι το πρόσωπο των τελευταίων ημερών καθώς αποτελεί μία από τις πρώτες μεταγραφικές ενισχύσεις του χειμερινού παζαριού, αφήνοντας εξαιρετική εικόνα στο πρώτο εξάμηνο με την Κηφισιά.

Ο ίδιος αποκάλυψε στο Gazzetta τον λόγο που επέλεξε τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του, τα όσα είπε με τον Γιάννη Αλαφούζο αλλά και το τι τον συμβούλεψαν για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

