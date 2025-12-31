Μενού

Τεττέη: «Με πήρε ο Αλαφούζος και μου είπε έρχεσαι με δική μου επιλογή»

Ο Ανδρέας Τεττέη αποκάλυψε στο Gazzetta το τι συνέβη και επέλεξε τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του.

Reader symbol
Newsroom
Ανδρέας Τετέη
Ο Ανδρέας Τετέη με τη φανέλα της Κηφισιάς | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Ανδρέας Τεττέη είναι το πρόσωπο των τελευταίων ημερών καθώς αποτελεί μία από τις πρώτες μεταγραφικές ενισχύσεις του χειμερινού παζαριού, αφήνοντας εξαιρετική εικόνα στο πρώτο εξάμηνο με την Κηφισιά.

Ο ίδιος αποκάλυψε στο Gazzetta τον λόγο που επέλεξε τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του, τα όσα είπε με τον Γιάννη Αλαφούζο αλλά και το τι τον συμβούλεψαν για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ