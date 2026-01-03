Θα πάρει σέντερ φορ ο Παναθηναϊκός μετά το σοκ με τον Ντέσερς;

O Παναθηναϊκός θα στερηθεί τον Σίριλ Ντέσερς, το ακριβότερο μεταγραφικό καλοκαιρινό του απόκτημα, για τους επόμενους δύο με τρεις μήνες, καθώς ο Νιγηριανός στράικερ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στην Εθνική Νιγηρίας και ξαναμπαίνει στα... pits, όπως και στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο διεθνής άσος αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στα μέσα ή στα τέλη Μαρτίου και είναι λογικό να προκύπτει η εξής ερώτηση:

«Θα πάρει και σέντερ φορ το Τριφύλλι τον Ιανουάριο»;

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr