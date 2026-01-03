Μενού

Θα πάρει σέντερ φορ ο Παναθηναϊκός μετά το σοκ με τον Ντέσερς;

Διαβάστε στο Gazzetta τι προβλέπει αυτή την στιγμή ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Σίριλ Ντέσερς!

Reader symbol
Newsroom
Σίριλ Ντέσερς
Σίριλ Ντέσερς | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

O Παναθηναϊκός θα στερηθεί τον Σίριλ Ντέσερς, το ακριβότερο μεταγραφικό καλοκαιρινό του απόκτημα, για τους επόμενους δύο με τρεις μήνες, καθώς ο Νιγηριανός στράικερ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στην Εθνική Νιγηρίας και ξαναμπαίνει στα... pits, όπως και στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο διεθνής άσος αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στα μέσα ή στα τέλη Μαρτίου και είναι λογικό να προκύπτει η εξής ερώτηση:

«Θα πάρει και σέντερ φορ το Τριφύλλι τον Ιανουάριο»;

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ