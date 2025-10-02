Μενού

Θέλτα - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα απόψε (02/10) για το Europa League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Newsroom
ΠΑΟΚ
Στιγμιότυπο από το ματς ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ | Eurokinissi/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Θέλτα στο Βίγκο της Ισπανίας την Πέμπτη (02/10) στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 4.

Μετά το ισόπαλο 0-0 με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να πάρει αποτέλεσμα σε μία δύσκολη έδρα απέναντι στην ισπανική ομάδα που στην πρεμιέρα ηττήθηκε με 2-1 από τη Στουτγκάρδη.

Στο ισπανικό πρωτάθλημα η Θέλτα δεν έχει ξεκινήσει καλά και σε επτά ματς έχει μόνο 5 βαθμούς και βρίσκεται λίγο πάνω από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και συγκεκριμένα στη 17η θέση.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Europa League

  • 23 Οκτωβρίου 2025 Λιλ - ΠΑΟΚ
  • MD4 6 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις
  • MD5 27 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ - Μπραν
  • MD6 11 Δεκεμβρίου 2025 Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ
  • MD7 22 Ιανουαρίου 2026 ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις
  • MD8 29 Ιανουαρίου 2026 Λυών - ΠΑΟΚ

