Θέλτα - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Θέλτα στο Βίγκο της Ισπανίας την Πέμπτη (02/10) στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 4.

Μετά το ισόπαλο 0-0 με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να πάρει αποτέλεσμα σε μία δύσκολη έδρα απέναντι στην ισπανική ομάδα που στην πρεμιέρα ηττήθηκε με 2-1 από τη Στουτγκάρδη.

Στο ισπανικό πρωτάθλημα η Θέλτα δεν έχει ξεκινήσει καλά και σε επτά ματς έχει μόνο 5 βαθμούς και βρίσκεται λίγο πάνω από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και συγκεκριμένα στη 17η θέση.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Europa League

23 Οκτωβρίου 2025 Λιλ - ΠΑΟΚ

MD4 6 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις

- Γιουνγκ Μπόις MD5 27 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ - Μπραν

- Μπραν MD6 11 Δεκεμβρίου 2025 Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ

MD7 22 Ιανουαρίου 2026 ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις

- Ρεάλ Μπέτις MD8 29 Ιανουαρίου 2026 Λυών - ΠΑΟΚ