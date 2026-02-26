Θέλτα - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Θέλτα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ απόψε (26/02) για τα play off του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από ANT1+ και Cosmote Sport 4.
Ο ΠΑΟΚ στρέφει πλέον αποκλειστικά την προσοχή του στη μεγάλη αναμέτρηση της Πέμπτης (26/2) απέναντι στη Θέλτα.
H «ασπρόμαυρη» αποστολή αναχώρησε χθες για την Ισπανία, επιστρέφοντας σε ένα γήπεδο που του είναι ήδη γνώριμο από την παρουσία του στη league phase της διοργάνωσης το περασμένο φθινόπωρο.
