Θέλτα - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Θέλτα εναντίον ΠΑΟΚ απόψε (26/02) στο Μπαλαίδος για τα play off του Europa League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

παοκ - θελτα 1-2 highlights EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ - Θέλτα 1-2 | EUROKINISSI
Η Θέλτα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ απόψε (26/02) για τα play off του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από ANT1+ και Cosmote Sport 4.

Ο ΠΑΟΚ στρέφει πλέον αποκλειστικά την προσοχή του στη μεγάλη αναμέτρηση της Πέμπτης (26/2) απέναντι στη Θέλτα.

H «ασπρόμαυρη» αποστολή αναχώρησε χθες για την Ισπανία, επιστρέφοντας σε ένα γήπεδο που του είναι ήδη γνώριμο από την παρουσία του στη league phase της διοργάνωσης το περασμένο φθινόπωρο.

