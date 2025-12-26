Μενού

Θλίψη στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Ζαν-Λουί Γκασέ

Πέθανε ο Γάλλος προπονητής Ζαν-Λουί Γκασέ (Jean-Louis Gasset) σε ηλικία 72 ετών.

προπονητής γαλλία
Jean Louis gasset | PrimeVideoSportFrance@YouTube
Πέθανε σήμερα ο Γάλλος προπονητής Ζαν-Λουί Γκασέ  (Jean-Louis Gasset), σε ηλικία 72 ετών.

Πρόκειται για έναν από τους πιο αγαπητούς προπονητές στη Γαλλία. Σύμφωνα με το gazzetta.gr η ομάδα που έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του.

Αφιέρωσε την καριέρα του στη Μονπελιέ, πρώτα ως ποδοσφαιριστής και αργότερα στον πάγκο της, από το 1991 έως τον περασμένο Απρίλιο.

Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο και για την προπονητική τον οδήγησαν σε κορυφαίους συλλόγους, όπως η Μαρσέιγ, η Μπορντό, η Σεντ-Ετιέν, ακόμα και στην Ακτή Ελεφαντοστού.

