Θλίψη στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Ζαν-Λουί Γκασέ

Πέθανε σήμερα ο Γάλλος προπονητής Ζαν-Λουί Γκασέ (Jean-Louis Gasset), σε ηλικία 72 ετών.
Πρόκειται για έναν από τους πιο αγαπητούς προπονητές στη Γαλλία. Σύμφωνα με το gazzetta.gr η ομάδα που έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του.
Αφιέρωσε την καριέρα του στη Μονπελιέ, πρώτα ως ποδοσφαιριστής και αργότερα στον πάγκο της, από το 1991 έως τον περασμένο Απρίλιο.
Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο και για την προπονητική τον οδήγησαν σε κορυφαίους συλλόγους, όπως η Μαρσέιγ, η Μπορντό, η Σεντ-Ετιέν, ακόμα και στην Ακτή Ελεφαντοστού.
- Αναστασία: «Το πρώτο μου μεροκάματο το έφαγα με τις φίλες μου στα Μέγαρα, σε... γκόμενους»
- Το τελευταίο τηλεφώνημα της Ελληνίδας αεροσυνοδού πριν την τραγωδία: «Σ’ αγαπώ θα μιλήσουμε όταν φτάσω»
- Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της: Φέρεται να της χορήγησε ηρεμιστικά
- Αφέθηκε ελεύθερος ο Άρης Μουγκοπέτρος: «Συγγνώμη στα παιδάκια μου, δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.