Θρίαμβος της Άρσεναλ στο Community Shield με δύο ασίστ του Τζόλη

Με δύο ασίστ και την κατάκτηση ενός τροπαίου -με εμφατικό τρόπο μάλιστα- συνδύασε ο Χρήστος Τζόλης το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Αρσεναλ. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν εκ των πρωταγωνιστών του αγώνα για το Community Shield, που έγινε σήμερα (16/8) στο στάδιο «Μιλένιουμ» του Κάρντιφ, όπου η πρωταθλήτρια Αρσεναλ επιβλήθηκε 3-0 της κυπελλούχου Μάντσεστερ Σίτι και κατέκτησε το σούπερ καπ Αγγλίας για 18η φορά στην ιστορία της.

Οι «κανονιέρηδες» όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ πέτυχαν τον απόλυτο αιφινιδιασμό, καθώς άνοιξαν το σκορ μόλις στα 23 δευτερόλεπτα με τον Καλαφιόρι. Η Σίτι, στο ντεμπούτο του Εντσο Μαρέσκα στον πάγκο της, δεν έδειξε ικανή να αντιδράσει και στο 28΄ ο Οντεγκααρντ με ωραία σέντρα βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Τζόλη, αυτός γύρισε την μπάλα με κεφαλιά και με νέα κεφαλιά ο Χάβερτς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Το 2-0 έμεινε ως το τέλος του ημιχρόνου, αφού ο Χάαλαντ σπατάλησε μία σπουδαία ευκαιρία για τους «πολίτες» και στο 48΄ ο Τζόλης βρήκε έξοχα στην περιοχή τον Οντεγκααρντ, ο Νορβηγός απέφυγε τον Γκβάρντιολ, «έριξε» με μία προσποίηση τον Ντοναρούμα και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

