Θρήνος για το ελληνικό χάντμπολ: Πέθανε ο Γιάννης Ζαρλακούτης, σε ηλικία 47 ετών

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 47 ετών ο Γιάννης Ζαρλακούτης, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον χώρο του ελληνικού χάντμπολ.

Ο εκλιπών υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες μορφές του αθλήματος στη χώρα μας. Με τον Πανελλήνιο κατέκτησε σημαντικούς τίτλους, ενώ υπηρέτησε με πάθος και την Εθνική ομάδα Ανδρών, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της εποχής και αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό χάντμπολ.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, όχι μόνο για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά και για το ήθος και το πάθος που τον χαρακτήριζαν σε όλη του τη διαδρομή.

Η ανακοίνωση της ΟΧΕ

«Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος αποχαιρετά με οδύνη τον πρώην διεθνή αθλητή Γιάννη Ζαρλακούτη που έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή.

Το γελαστό παιδί με τη χρυσή καρδιά που είχε κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλου του αθλήματος με το λαμπρό χαρακτήρα του, δεν είναι πια μαζί μας.

Σε 5 ημέρες στις 7 Σεπτεμβρίου θα γινόταν 47 ετών

Ήταν μαχητής μέχρι το τέλος, δίνοντας μία γενναία και σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ήταν αθλητής υψηλού επιπέδου και κατάφερε να αγωνιστεί και στην Εθνική Ανδρών την περίοδο 2006-2009, έχοντας σημαντικό ρόλο σε σπουδαία παιχνίδια, όπως η πρόκριση στα πλέι οφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2007 και στη νίκη μας επί της Πολωνίας στη Δράμα με 27-22, δευτεραθλήτριας κόσμου λίγους μήνες αργότερα.

Γέννημα- θρέμμα του Πανελληνίου ΓΣ με τον οποίο κατέκτησε 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα, ενώ συμμετείχε σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελλα (Τσάμπιονς Λιγκ, Κύπελλο Κυπελλούχων, EHF Cup, Τσάλεντζ Καπ), σημειώνοντας μάλιστα και 30 γκολ στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την περίοδο 2006-2007.

Στην καριέρα του αγωνίστηκε επίσης δύο σεζόν στον Ιωνικό ΝΦ και μία σεζόν στον Πήγασο Αιγίου.

Ήταν παντρεμένος με την Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Ελένη Χρονοπούλου και είχε δύο παιδιά 18 και 16 ετών από τον πρώτο του γάμο

Ο Πρόεδρος Κώστας Γκαντής, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ Στέλιος Αγγελούδης, τα μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της ΟΧΕ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του και τον Πανελλήνιο ΓΣ.

Γιάννη καλό ταξίδι, θα ανταμώσουμε ξανά στα αιώνια χαντμπολικά γήπεδα».