Θρυλικός Ολυμπιονίκης με ελληνικό παρελθόν πουλάει τα μετάλλιά του γιατί «χρειάζεται λεφτά»

Ο Αμερικανός θρύλος των Ολυμπιακών καταδύσεων, Γκρεγκ Λουγκάνις, αποκάλυψε πως αποχωρίστηκε το σπίτι του στην Καλιφόρνια, αλλά και τρία από τα αγαπημένα του Ολυμπιακά μετάλλια για να ξεκινήσει ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο στη ζωή του στο εξωτερικό.

Το 65χρονο ίνδαλμα του υγρού στίβου, που θεωρείται ο μεγαλύτερος καταδύτης στην ιστορία, αποκάλυψε ότι «χρειαζόταν τα χρήματα» που του απέφερε το σπίτι και τα μετάλλια, για να μπορέσει να ξεκινήσει από την αρχή στη νέα του «πατρίδα».

Και αν αναρωτιέστε, όχι, ο Γκρεγκ Λουγκάνις δεν ζήλεψε την Ελλάδα, χώρα καταγωγής του θετού του πατέρα, αλλά σχεδιάζει να μετακομίσει στον Παναμά.

Γκρεγκ Λουγκάνις - Τα αφήνει όλα πίσω

Ο Λουγκάνις, ο οποίος κέρδισε πέντε ολυμπιακά μετάλλια μεταξύ 1976 και 1988, αποκάλυψε ότι είχε αποχαιρετήσει τις ΗΠΑ και είχε μετακομίσει στον Παναμά.

«Είμαι 65 ετών. Δεν είμαι πια αυτός που νόμιζα ότι ήμουν. Ούτε καν κοντά σε αυτό που νομίζουν οι άλλοι ότι είμαι», έγραψε σε ανάρτησή του.

Ο συνταξιούχος αθλητής αποκάλυψε ότι πούλησε δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια και ένα ασημένιο σε δημοπρασία, και τα συνολικά 437.000 δολάρια που κέρδισε από την πώληση ξεπέρασαν όλες τις προσδοκίες του .

«Έχω δημοπρατήσει τρία από τα μετάλλιά μου, τα οποία πουλήθηκαν, πιστεύω, επειδή πήγα κόντρα σε αυτά που μου είπαν οι "ειδικοί" την τελευταία φορά που το προσπάθησα για πρώτη φορά», έγραψε.

«Είπα την αλήθεια. Χρειαζόμουν τα χρήματα. Ενώ πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν χτίσει επιχειρήσεις και να τις έχουν πουλήσει με κέρδος, εγώ είχα τα μετάλλιά μου, για τα οποία είμαι ευγνώμων».

Ο Γκρεγκ Λουγκάνις το 1980, δοκιμαστικά για τους Ολυμπιακούς της Μόσχας | AP

«Το άλλο ζήτημα που πρέπει να λάβω υπόψη είναι η πώληση του σπιτιού μου. Είμαι ΠΟΛΥ χαρούμενος με το άτομο στο οποίο το πούλησα», συνέχισε.

Εκτός από τα μετάλλια και το σπίτι του, ο Λουγκάνις αποκάλυψε ότι πούλησε πολλά από τα προσωπικά του αντικείμενα αφότου αρκετοί στενοί του φίλοι έχασαν τα υπάρχοντά τους στις φονικές πυρκαγιές στο Γούλσεϊ και το Πάλισεϊντς νωρίτερα φέτος.

«Ξέρω ότι επιλέγω να το κάνω αυτό, αλλά η ανθεκτικότητά τους αποτελεί έμπνευση για μένα να ξεκινήσω από την αρχή, με ανοιχτή καρδιά και ανοιχτή πόρτα. Ανοίγοντας τις δυνατότητες», συνέχισε.

Ο «πραγματικός» Γκρεγκ Λουγκάνις

Ο Λουγκάνις είπε ότι η νέα του ζωή στον Παναμά θα τον αναγκάσει να ξεκινήσει ένα ταξίδι αυτογνωσίας.

«Τώρα μπορώ να ανακαλύψω ποιος είναι ο Γκρεγκ Λουγκάνις. Χωρίς τους περισπασμούς και τον θόρυβο από έξω. Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος μου, ίσως και να μην τον βρω».

«Ο στόχος μου είναι να το ζήσω! Ανακαλύψτε και καλλιεργήστε αυτό το ανθρώπινο πνεύμα μέσα από τις εμπειρίες της ζωής», πρόσθεσε.

Η καριέρα του θρύλου των καταδύσεων εκτείνεται σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες: στο Μόντρεαλ το 1976, στο Λος Άντζελες το 1984 και στη Σεούλ το 1988.

Ο Λουγκάνις κατέκτησε συνολικά πέντε ολυμπιακές διακρίσεις σε όλη τη λαμπρή καριέρα του, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων χρυσών και ενός ασημένιου.

Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει κερδίσει συνεχόμενους Ολυμπιακούς τίτλους στις καταδύσεις από εφαλτήριο και πλατφόρμα, το 1984 και το 1988.

Μετά την αποχώρησή του από το άθλημα, δοκίμασε την τύχη του στην υποκριτική, στις ομιλίες παρακίνησης και προσέφερε σχολιασμό αθλητικών γεγονότων.

Πηγή: New York Post