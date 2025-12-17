Τι θέλει ο Παναθηναϊκός σήμερα στην Καβάλα: Τα σενάρια για την 4άδα

Στην τελευταία του φάση μπαίνει σήμερα το League Stage του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καβάλα, σε ένα παιχνίδι που μόνο αδιάφορο δεν είναι για τους «πράσινους», καθώς εκτός από το γόητρο υπάρχει και βαθμολογικό κίνητρο.

Θυμίζουμε πως στα τρία προηγούμενα ματς της διοργάνωσης, το «τριφύλλι» μέτρησε ισάριθμες νίκες κόντρα σε Athens Kallithea, Ατρόμητο και Κηφισιά, έχοντας μαζέψει συνολικά 9 βαθμούς. Μόνο που οι νίκες αυτές ήταν οριακές, με αποτέλεσμα η διαφορά τερμάτων, που αποτελεί το πρώτο κριτήριο στην ισοβαθμία, να είναι μόλις στο +3.

