Τόφας - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τόφας στην Τουρκία απόψε (03/02) για την φάση των «16» του BCL με τζάμπολ στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 4.
Η Ένωση προέρχεται από 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έχει ξεκινήσει ιδανικά με δύο νίκες σε δύο ματς στον όμιλο του BCL απέναντι σε Άλμπα και Καρδίτσα.
Από την άλλη μεριά, η αντίπαλος της ΑΕΚ έχει μία νίκη και μία ήττα.
