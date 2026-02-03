Τόφας - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τόφας στην Τουρκία απόψε (03/02) για την φάση των «16» του BCL με τζάμπολ στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 4.

Η Ένωση προέρχεται από 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έχει ξεκινήσει ιδανικά με δύο νίκες σε δύο ματς στον όμιλο του BCL απέναντι σε Άλμπα και Καρδίτσα.

Από την άλλη μεριά, η αντίπαλος της ΑΕΚ έχει μία νίκη και μία ήττα.