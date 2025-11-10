Τουρκία: Κατονομάστηκαν οι 1.024 παίκτες που παραπέμπονται για το σκάνδαλο στοιχηματισμού

Οι μετασεισμοί που έχουν διαδεχτεί το σκάνδαλο παράνομων στοιχημάτων από διαιτητές, ποδοσφαιριστές και παράγοντες συνεχίζουν να συνταράσσουν το ποδόσφαιρο της Τουρκίας.

Τις τελευταίες ημέρες οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στη γειτονική χώρα, με τις έρευνες πλέον να εστιάζουν στους ποδοσφαιριστές των επαγγελματικών κατηγοριών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

Συγκεκριμένα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τουρκίας κατονόμασε συνολικά 1.024 επαγγελματίες παίκτες που παραπέμπονται στη δικαιοσύνη, με 27 εξ αυτών μάλιστα να αγωνίζονται σε ομάδες της πρώτης κατηγορίας!

