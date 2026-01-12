Μενού

Τσάμπι Αλόνσο: Η Ρεάλ ανακοίνωσε το διαζύγιο μετά την ήττα στο Clasico

Παρελθόν από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από επτά μήνες αποτελεί ο Τσάμπι Αλόνσο, με τον Αλβάρο Αρμπελόα να τον διαδέχεται στην τεχνική ηγεσία.

Τσάμπι Αλόνσο
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο | Shutterstock
Σύντομη αποδείχθηκε η εποχή Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης! Ο Ισπανός προπονητής δούλευε κάτω από έντονη πίεση το τελευταίο διάστημα μετά τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα των Μερένγκες και η ήττα στο Clasico από τη Μπαρτσελόνα επιτάχυνε τις εξελίξεις.

