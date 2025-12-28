Μενού

Τσέντι Όσμαν: Με την επιστροφή του φάνηκε η διαφορά!

Η απουσία του Τσέντι Όσμαν αποτυπώθηκε και με το παραπάνω στις δύο ήττες του Παναθηναϊκού και το Gazzetta στέκεται στην διαφορά που έκανε μετά την επιστροφή του!

Reader symbol
Newsroom
Τσέντι Οσμάν
Τσέντι Οσμάν | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Η επίδραση του Τσέντι Όσμαν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Και αν ήταν κάτι που αποτελούσε, έτσι και αλλιώς, γεγονός, αποτυπώθηκε και με το παραπάνω στα πέντε τελευταία ματς των «πρασίνων» στην Euroleague.

Όπως είναι γνωστό, ο Τούρκος φόργουορντ είχε υποστεί διάστρεμμα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ντουμπάι BC στο «Telekom Center Athens» στις 20 Νοεμβρίου και έκτοτε μπήκε στα «πιτς» για τις επόμενες 26 ημέρες.

Ένα διάστημα όπου η ομάδα το Εργκίν Άταμαν έδωσε τρία ματς και μέτρησε μία εντός έδρας νίκη επί της Παρτίζαν και δύο ήττες. Μία από την Βαλένθια στην Αθήνα και μία (και μάλιστα βαριά) από την Αρμάνι στο Μιλάνο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ