Τσέντι Όσμαν: Με την επιστροφή του φάνηκε η διαφορά!

Η επίδραση του Τσέντι Όσμαν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Και αν ήταν κάτι που αποτελούσε, έτσι και αλλιώς, γεγονός, αποτυπώθηκε και με το παραπάνω στα πέντε τελευταία ματς των «πρασίνων» στην Euroleague.

Όπως είναι γνωστό, ο Τούρκος φόργουορντ είχε υποστεί διάστρεμμα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ντουμπάι BC στο «Telekom Center Athens» στις 20 Νοεμβρίου και έκτοτε μπήκε στα «πιτς» για τις επόμενες 26 ημέρες.

Ένα διάστημα όπου η ομάδα το Εργκίν Άταμαν έδωσε τρία ματς και μέτρησε μία εντός έδρας νίκη επί της Παρτίζαν και δύο ήττες. Μία από την Βαλένθια στην Αθήνα και μία (και μάλιστα βαριά) από την Αρμάνι στο Μιλάνο.