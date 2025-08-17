Τσερνισώφ: Ο Έλληνας προπονητής της Νορβηγίας μιλά στο Gazzetta

Λένε πως όποια πέτρα και να σηκώσεις θα βρεις κάποιον Έλληνα. Παράλληλα, σαν Έλληνες, μας αρέσει πολύ να χρησιμοποιούμε επίσης την έκφραση «έξω καλά πάμε». Δύο προτάσεις που μοιάζουν αρκετά... κλισέ ωστόσο ορισμένες φορές θα μπορούσαν -ως έναν βαθμό- να περιγράφουν την πραγματικότητα.

Στο παρελθόν το Gazzetta σας είχε γνωρίσει τον Βασίλη Τσερνισώφ, τον Έλληνα προπονητή που εδώ και μερικά χρόνια βρίσκεται στη Νορβηγία και βοηθάει στην ανάπτυξη του αθλήματος, μετρώντας ήδη πολλές επιτυχίες σε επίπεδο ακαδημιών.

Έναν χρόνο μετά την τελευταία του συνέντευξη στο Gazzetta, ο ίδιος έχοντας ακόμα περισσότερους τίτλους πλέον στο βιογραφικό του, μίλησε ξανά και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα πλάνα που έχει για το μέλλον, για τους ρυθμούς που αναπτύσσεται το μπάσκετ στη μακρινή μας σκανδιναβική χώρα, υπογράμμισε τα όσα θα άλλαζε στον τρόπο λειτουργιών των ακαδημιών στην Ελλάδα ενώ με αφορμή το EuroBasket Γυναικών που πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΦ, έκανε το δικό του σχόλιο για το μπάσκετ Γυναικών τόσο στη χώρα μας όσο και στη Νορβηγία.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο gazzetta.gr.