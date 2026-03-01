Μενού

Τσιτσιπάς: «Ο Μανόλο πέρασε πάνω από τους Οπέλκα, Ίσνερ και Μεντβέντεφ»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποθέωσε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τον καλό του φίλο Εμμανουήλ Καραλή, με αφορμή το μαγικό του άλμα στα 6.17μ.

Εμμανουήλ Καραλής
Πανηγυρισμός του Εμμανουήλ Καραλή | Eurokinissi/ΘΩΜΑΙΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Το απίθανο άλμα που έβγαλε ο Εμμανουήλ Καραλής πάνω από τα 6.17μ. το Σάββατο (28/2) στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο Καραλής βελτιώνοντας κατά εννέα πόντους το ρεκόρ του, ανέβηκε στη 2η θέση της λίστας των κορυφαίων αλτών όλων των εποχών στο επί κοντώ ανδρών, φέρνοντας παγκόσμιο θαυμασμό.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ