Τζέισον Κόλινς: Ο πρώην παίκτης του NBA πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο

Ο Τζέισον Κόλινς, ο οποίος το 2014 έγινε ο πρώτος εν ενεργεία αθλητής σε μεγάλο πρωτάθλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες που αποκάλυψε ανοιχτά πως είναι ομοφυλόφιλος, πάσχει από καρκίνο στον εγκέφαλο, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το NBA.

«Ο Τζέισον Κόλινς, πρεσβευτής του NBA και βετεράνος του NBA με 13 χρόνια παρουσίας, υποβάλλεται αυτήν την στιγμή σε θεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το North American Basketball League και πρόσθεσε: «Ο Τζέισον και η οικογένειά του εκτιμούν την υποστήριξη και τις προσευχές σας και ζητούν την ιδιωτικότητά τους, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν πλήρως στην υγεία και την ευημερία του».

Ο 46χρονος πρώην σέντερ πέρασε δεκατρείς σεζόν στο γήπεδο του NBA, συμπεριλαμβανομένων οκτώ με τους Νιού Τζέρσεϊ/Μπρούκλιν Νετς, ενώ έαιξε επίσης στην Ατλάντα, στην Βοστώνη, στο Μέμφις, στην Μινεσότα και στην Ουάσινγκτον, σε συνολικά 735 αγώνες.

The following statement was issued today on behalf of Jason Collins and his family: pic.twitter.com/36lKwB7NiR — NBA Communications (@NBAPR) September 11, 2025

Ο Τζέισον Κόλινς, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση τον Νοέμβριο του 2014, αποκάλυψε την ομοφυλοφιλία του σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Sports Illustrated τον Απρίλιο του 2013.

«Είμαι ένας 34χρονος σέντερ του NBA. Είμαι μαύρος και είμαι ομοφυλόφιλος», έγραψε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Δεν είχα ως στόχο να γίνω ο πρώτος αθλητής σε ένα μεγάλο άθλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα αποκάλυπτε την ομοφυλοφιλία του. Αλλά τώρα που το έκανα, χαίρομαι που αρχίζω την συζήτηση».

Ο Κόλινς ήταν χωρίς ομάδα εκείνη την εποχή, αλλά αργότερα εντάχθηκε στους Μπρούκλιν Νετς, με τους οποίους επέστρεψε για να παίξει στις 23 Φεβρουαρίου 2014, καθιστώντας τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο παίκτη που αγωνίστηκε σε ένα από τα τέσσερα μεγάλα πρωταθλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες (μπάσκετ NBA, χόκεϊ NHL, ποδόσφαιρο NFL και μπέιζμπολ MLB).

«Στέλνουμε την αγάπη και την υποστήριξή μας στον Τζέισον Κόλινς και την οικογένειά του», έγραψαν οι Νετς στο Twitter στο X.