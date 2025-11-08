Τζόκοβιτς - Μουζέτι 2-1: Έσπασε το φράγμα των 100 με «γαλανόλευκο» τίτλο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έλαμψε στην Αθήνα και έσπασε το φράγμα των 100 τίτλων στην καριέρα του. Ο Σέρβος τενίστας πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό τελικό κόντρα στον Λορέντσο Μουζέτι και με ανατροπή (4-6, 6-4, 7-5) κατέκτησε τον τίτλο του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες μπήκαν και κράτησαν τα σερβίς τους (1-1). Βέβαια, στο τρίτο game ο Λορέντσο Μουζέτι εκμεταλλεύτηκε το τριπλό break point και... έσπασε το σερβίς του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr