Τζόκοβιτς - Μουζέτι 2-1: Έσπασε το φράγμα των 100 με «γαλανόλευκο» τίτλο

Τον 101ο τίτλο καριέρας πανηγύρισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship.

τζοκοβιτς HELLENIC CHAMPIONSHIP ATP 250
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, νικητής στο HELLENIC CHAMPIONSHIP ATP 250 | ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έλαμψε στην Αθήνα και έσπασε το φράγμα των 100 τίτλων στην καριέρα του. Ο Σέρβος τενίστας πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό τελικό κόντρα στον Λορέντσο Μουζέτι και με ανατροπή (4-6, 6-4, 7-5) κατέκτησε τον τίτλο του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες μπήκαν και κράτησαν τα σερβίς τους (1-1). Βέβαια, στο τρίτο game ο Λορέντσο Μουζέτι εκμεταλλεύτηκε το τριπλό break point και... έσπασε το σερβίς του Νόβακ Τζόκοβιτς.

