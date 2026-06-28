Τζόναθαν Άιζακ: Το θηρίο των 208 εκατοστών έμεινε ελεύθερο από τους Μάτζικ και ανοίγει την όρεξη στη Euroleague

Το όνομα του Τζόναθαν Άιζακ είχε συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με τους Μάτζικ, καθώς έκατσε στην ομάδα του Ορλάντο από το 2017.

Έπειτα από 9 χρόνια ο Αμερικανός «θηριώδης» φόργουορντ/σέντερ έμεινε ελεύθερος και μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague σε περίπτωση που σκεφτεί να έρθει στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr



