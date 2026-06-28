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Τζόναθαν Άιζακ: Το θηρίο των 208 εκατοστών έμεινε ελεύθερο από τους Μάτζικ και ανοίγει την όρεξη στη Euroleague

Ο Τζόναθαν Άιζακ έμεινε ελεύθερος από τους Μάτζικ έπειτα από 9 χρόνια και είναι έτοιμος να απασχολήσει αρκετές ομάδες της EuroLeague.

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Jonathan Isaac
Jonathan Isaac | Orlando Magic
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Το όνομα του Τζόναθαν Άιζακ είχε συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με τους Μάτζικ, καθώς έκατσε στην ομάδα του Ορλάντο από το 2017.

Έπειτα από 9 χρόνια ο Αμερικανός «θηριώδης» φόργουορντ/σέντερ έμεινε ελεύθερος και μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague σε περίπτωση που σκεφτεί να έρθει στην Ευρώπη.

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