Τζόουνς: Γιατί η 5η Ιανουαρίου είναι η καθοριστική διορία για Ολυμπιακό

Την αγορά των ψηλών την «σκανάρει» εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός και μέσα σε αυτήν ξεχωρίζει μια περίπτωση που εξελίσσεται παράλληλα με ένταση στο Βελιγράδι, που δεν είναι άλλος από τον Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτίζαν.

Στο Βελιγράδι, το κλίμα μοιάζει να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η σεζόν δεν κύλησε όπως περίμεναν οι άνθρωποι της Παρτίζαν με την ακριβή επένδυση που έγινε στο ρόστερ, ενώ η αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει αφήσει το αποτύπωμά της και αρκετοί παίκτες βρέθηκαν στο στόχαστρο της οργής του κόσμου. Ο Τζόουνς είναι μέσα σε αυτούς και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα γεγονότα, ο πρωταγωνιστής των εντάσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr