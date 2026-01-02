Μενού

Τζόουνς: Θέλει Ολυμπιακό αλλά η Παρτίζαν θα τον αφήσει μόνο με... θαύμα

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς συνεχίζει να πιέζει για την ελευθερία του, αλλά η Παρτίζαν συνεχίζει να μη βρίσκει αντικαταστάτη.

Ταϊρίκ Τζόουνς
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς | EUROKINISSI
Το ζήτημα του Ταϊρίκ Τζόουνς παραμένει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, μιας και οι Πειραιώτες έχουν λοκάρει στο πρόσωπό του, για να ενισχυθούν στη θέση του σέντερ.

Με την Παρτίζαν να αποτελεί ακόμα το εμπόδιο για τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες και ο λόγος είναι πολύ απλός. Οι Σέρβοι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βρουν κάποιον αντικαταστάτη και φοβούνται ότι παρά τις κακές σχέσεις που έχει πλέον ο Τζόουνς με τους οπαδούς, το ενδεχόμενο αποχώρησής του θα αποδυναμώσει πολύ την ομάδα.

