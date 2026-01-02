Τζόουνς: Θέλει Ολυμπιακό αλλά η Παρτίζαν θα τον αφήσει μόνο με... θαύμα

Το ζήτημα του Ταϊρίκ Τζόουνς παραμένει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, μιας και οι Πειραιώτες έχουν λοκάρει στο πρόσωπό του, για να ενισχυθούν στη θέση του σέντερ.
Με την Παρτίζαν να αποτελεί ακόμα το εμπόδιο για τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες και ο λόγος είναι πολύ απλός. Οι Σέρβοι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βρουν κάποιον αντικαταστάτη και φοβούνται ότι παρά τις κακές σχέσεις που έχει πλέον ο Τζόουνς με τους οπαδούς, το ενδεχόμενο αποχώρησής του θα αποδυναμώσει πολύ την ομάδα.
