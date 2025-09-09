Under Armour 3x3: Μια μπασκετική γιορτή γεμάτη εκπλήξεις στο κέντρο της Αθήνας

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, η Πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται στο πιο εκρηκτικό street basketball σκηνικό της χρονιάς!
Ζήσε από κοντά μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Οι κορυφαίες ομάδες που διακρίθηκαν στους θεαματικούς προκριματικούς σε Θεσσαλονίκη & Πειραιά έρχονται στην καρδιά της Αθήνας για να διεκδικήσουν το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ: Ένα ταξίδι στην Αμερική και μια μοναδική μπασκετική εμπειρία ΝΒΑ με φόντο τον.. Stephen Curry!
ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ!
Ώρα Έναρξης: 17:00
Μεγάλος Τελικός: 21:00
