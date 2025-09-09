Μενού

Under Armour 3x3: Μια μπασκετική γιορτή γεμάτη εκπλήξεις στο κέντρο της Αθήνας

Δεν είναι απλά ένας τελικός 3x3 τουρνουά μπάσκετ.

Reader symbol
Newsroom
p
  • Α-
  • Α+

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, η Πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται στο πιο εκρηκτικό street basketball σκηνικό της χρονιάς!

Ζήσε από κοντά μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Οι κορυφαίες ομάδες που διακρίθηκαν στους θεαματικούς προκριματικούς σε Θεσσαλονίκη & Πειραιά έρχονται στην καρδιά της Αθήνας για να διεκδικήσουν το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ: Ένα ταξίδι στην Αμερική και μια μοναδική μπασκετική εμπειρία ΝΒΑ με φόντο τον.. Stephen Curry!

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ!

Ώρα Έναρξης: 17:00

Μεγάλος Τελικός:  21:00

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ