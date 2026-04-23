Υπάρχει ελπίδα: Δρομείς βοήθησαν εξαντλημένο συναθλητή τους να τερματίσει τον Μαραθώνιο Βοστώνης

Δύο συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο της Βοστώνης, βοήθησαν συναθλητή τους να τερματίσει τον αγώνα, παραβλέποντας τα προσωπικά ρεκόρ για να τιμήσουν το «ευ αγωνίζεσθαι».

Ύστερα από περίπου 3 ώρες τρεξίματος και ενώ έβλεπαν τη γραμμή του τερματισμού να πλησιάζει, έτρεξαν να βοηθήσουν δρομέα που είχε εξαντληθεί και κατέρρεε στην άκρη του δρόμου.

Ο Aaron Beggs ήταν ο πρώτος που έσπευσε να βοηθήσει τον Ajay Haridasse. Τον σήκωσε, αλλά βλέποντας πως αδυνατούσε να στηριχθεί στα πόδια του, συνέδραμε και ο Robson De Oliveira για να τον κουβαλήσουν μαζί μέχρι το τέρμα.

Η ομάδα του Beggs τον χαρακτηρίζει «σούπερ σταρ» για την τόσο ανιδιοτελή του στάση, επισημαίνοντας πως «δεν μπορούσε να προσπεράσει έναν αθλητή σε κίνδυνο».

Το περιστατικό έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα social media, με τα πλάνα να δείχνουν τον Haridasse να πέφτει, λίγο πριν από το όριο των 41,8 χλμ. Επιχείρησε να σηκωθεί και πάλι, αλλά αδυνατούσε επειδή ήταν εξαντλημένος.

Δεκάδες άλλοι αθλητές τον προσπέρασαν, μέχρι τον Beggs, που σταμάτησε δίπλα του για να τον σηκώσει και να τον σταθεροποιήσει. Ύστερα ο De Oliveira, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στο να κάνει προσωπικό ρεκόρ για τον ταχύτερο μαραθώνιο της καριέρας του, σταμάτησε επίσης.

Οι παριστάμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και ζητωκραύγαζαν για τον τερματισμό των τριών.

Ο Beggs εξήγησε πως δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος για την πράξη του, απλώς λειτούργησε ενστικτωδώς.

Εξήγησε πως ο αθλητισμός ενώνει τον κόσμο και αυτό που έκανε ήταν «τόσο απλό, ένα τίποτα στην ουσία».

Μετά το τέλος του αγώνα, και οι τρεις πήγαν στο ιατρείο του αγώνα για να εξεταστούν και να φάνε, ώστε να ανακτήσουν δυνάμεις.

Αντάλλαξαν τηλέφωνα και επικοινωνούν, αστειευόμενοι για το συμβάν, όπως είπε ο ίδιος.

A runner cramped up just before the finish line at the Boston Marathon, and a few other runners stopped to help him get across. pic.twitter.com/sCVzFJpNpz — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) April 22, 2026