Υπερυπολογιστής βγάζει τις πιθανότητες για τον Ολυμπιακό: Η πρόκριση και ο αντίπαλος

Οι πιθανότητες που έχει ο Ολυμπιακός να προκριθεί στο Champions League και ο αντίπαλος που μπορεί να αντιμετωπίσει.

Η προχθεσινή νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» μετέτρεψε το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας με τον Άγιαξ, κάτι σαν τελικό με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα play offs του Champions League. Βλέπετε, αν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να πάρουν τη νίκη στο Άμστερνταμ, τότε εκτός συγκλονιστικού απροότπυ θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη συνέχεια της διοργάνωσης...

Πόσο πιθανό όμως αυτό; Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, κλήθηκε να δώσει ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, αναλύοντας τα δεδομένα των ομάδων.

