Μηνύματα σοκ σε ομαδική συνομιλία μετά τη δολοφονία στην Καλαμαριά: «Μακάρι να πεθάνει»

Σοκάρουν τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία που έγινε λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Η συνομιλία έγινε μεταξύ φίλων του δράστη, όπως αναφέρει η εκπομπή «Live News» του Mega, και σε αυτή υποδεικνύονται τρόποι για να αποφύγει την ταυτοποίηση ο 23χρονος, όπως το να πετάξει το κινητό του τηλέφωνο.

Παράλληλα, ενώ ο 20χρονος έχει μαχαιρωθεί, άτομο μέσα στη συνομιλία φέρεται να γράφει «μκάρι να πεθάνει». Όταν δε κάποιος αναφέρει ότι έχει σπεύσει ασθενοφόρο στο σημείο, ένα άλλο άτομο καλεί τους υπόλοιπους να αποχωρήσουν από την ομαδική συνομιλία.

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Προφυλακίστηκε ο 23χρονος για την δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη

Νωρίτερα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 23χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και θα οδηγηθεί στην φυλακή.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση ενώ ο 23χρονος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία, κατά τη δίωρη απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε κάτω από το σπίτι του.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον 3 άτομα έξω από το σπίτι του. Δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε κινητό τηλέφωνο και βιντεοσκοπούσε την εις βάρος του επίθεση.

Υποστήριξε δε, ότι χτυπήθηκε επανειλημμένα, ακόμη και με σφυρί, τονίζοντας ότι προκειμένου να προστατευθεί αντέδρασε χρησιμοποιώντας το μαχαίρι «στα τυφλά». «Δεν είχα ανθρωποκτόνο δόλο» φαίνεται να είπε, εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια της ζωής τού 20χρονου.

Επικαλέστηκε δε, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στην οποία υπεβλήθη για να τεκμηριώσει τα χτυπήματα που δέχθηκε- η υπεράσπισή του κάνει λόγο για πάνω από 20 χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο σώμα από όργανα που δεν προσδιορίζονται ιατροδικαστικά. Ο ίδιος φέρεται, επιπλέον, να έκανε επίκληση στη μαρτυρία διανομέα η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία και φαίνεται να περιγράφει την έναρξη του επεισοδίου και την φερόμενη επίθεση στον 23χρονο.