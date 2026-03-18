«Δεν είναι ο άντρας που έδειχνε»: Η γυναίκα που πιάστηκε από την kiss cam στους Coldplay αποκαλύπτει

Θυμάστε την Κριστίν Καμπότ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Astronomer, Άντι Μπάιρον, το παράνομο ζευγάρι που πιάστηκε στα πράσα από την kiss cam στη συναυλία των Coldplay; Το ζευγάρι που έγινε μέσα σε νύχτα το απόλυτο meme, με τη στιγμή τους να ταξιδεύει σε όλον τον πλανήτη.

Σχεδόν μισός χρόνος έχει περάσει από εκείνη τη στιγμή, κι όμως η ιστορία τους δεν παλιώνει ποτέ. Πρόσφατα άλλωστε είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ενώ μετά το γεγονός ήταν μαζί όσο ο κόσμος του κατέρρεε, σήμερα οι δυο τους δεν διατηρούν καμία απολύτως σχέση.

Η Κριστίν Καμπότ μάλιστα μίλησε πρόσφατα στο podcast της Oprah Winfrey και αναφερόμενη στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Astronomer, δήλωσε πως έχουν σταματήσει να μιλάνε από το φθινόπωρο και πως υπήρχε ένα έλλειμμα στην ειλικρίνεια στην μεταξύ τους σχέση. «Δεν ήταν το άτομο που παρουσίαζε τον εαυτό του, για μένα το ψέμα είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο».

Όταν η Oprah Windfrey τη ρώτησε πώς ο πρώην προϊστάμενός της είπε ψέματα, η ίδια αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει περαιτέρω προσωπικές πληροφορίες.

Σε αντίθεση με την Κριστίν, ο πρώην CEO της Astronomer δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια για το περιστατικό, το οποίο οδήγησε και τους δύο στην απώλεια των θέσεων εργασίας τους. Πάντως η Κριστίν Καμπότ σχολίασε το χάσμα που υπάρχει στην αντιμετώπιση των δυο. Ενώ ο πρώην προϊστάμενός της δεχόταν συνεχώς προσφορές εργασίας, η ίδια περνάει ακόμη δύσκολα.

Η σιωπή του πρώην CEO και η μη δημόσια τοποθέτησή του ως προς το περιστατικό, την άφησε να νιώθει απομονωμένη καθώς ο κόσμος γύρω της καταστρεφόταν. «Έμεινα μόνη μου σε αυτό».

«Για μένα, αυτή δεν είναι μια ιδιότητα που θα έψαχνα σε έναν φίλο ή έναν σύντροφο ή ένα αφεντικό», είπε. «Οπότε δεν έχουμε καμία σχέση τώρα».