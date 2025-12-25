Υπεύθυνος τμήματος μπάσκετ Φενέρ: «Το ματς με τον Ολυμπιακό μπορούσε να γίνει την ίδια μέρα»!

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 4 Δεκεμβρίου για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, αναβλήθηκε οριστικά με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από την Πολιτική Προστασία λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr