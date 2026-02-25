Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 99 -94: «Έπεσε μαχόμενος» ο ΟΣΦΠ μετά από μυθική μάχη

Σε ένα αληθινό «θρίλερ» που κρίθηκε έπειτα από δύο παρατάσεις, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Ζάλγκιρις, γνωρίζοντας την ήττα με 99-94 στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αν και παρατάχθηκε με τις «ηχηρές» απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, κατέθεσε ψυχή στο παρκέ και πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
