Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 99 -94: «Έπεσε μαχόμενος» ο ΟΣΦΠ μετά από μυθική μάχη

Ο Ολυμπιακός πάλεψε στο Κάουνας χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, αλλά λύγισε με 99-94 από τη Ζάλγκιρις σε ματς δύο παρατάσεων.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ - ΟΣΦΠ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ - ΟΣΦΠ | Eurokinissi
Σε ένα αληθινό «θρίλερ» που κρίθηκε έπειτα από δύο παρατάσεις, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Ζάλγκιρις, γνωρίζοντας την ήττα με 99-94 στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αν και παρατάχθηκε με τις «ηχηρές» απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, κατέθεσε ψυχή στο παρκέ και πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

