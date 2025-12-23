Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Με επτά αναμετρήσεις συνεχίζεται η 18η αγωνιστική της Euroleague σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ενώ από αυτές ξεχωρίζει το Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός, το οποίο θα ξεκινήσει στις 20:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει με ιδανικό τρόπο το 2025 στη Euroleague, συνεχίζοντας τις σερί νίκες που κατάφερε μετά την ήττα από την Αρμάνι.

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής ο Σλούκας από το ματς με τη Ζαλγκίρις

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στο Κάουνας χωρίς τον αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα, ο οποίος θα απουσιάσει από την αποστολή του Παναθηναϊκού, καθώς ο διεθνής γκαρντ αισθάνεται ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» θα μείνει στην Αθήνα για να ακολουθήσει θεραπείες που θα του επιτρέψουν να είναι έτοιμος για το ερχόμενο ντέρμπι «αιωνίων» απέναντι στον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου.

Euroleague: Τα ματς της ημέρας

18:00 Ντουμπάι – Αρμάνι Μιλάνο

19:45 Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα

20:00 Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός

20:30 Μπάγερν – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βαλένθια – Μπασκόνια

21:45 Παρί – Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν – Εφές